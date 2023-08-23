«Бавария» может перехватить трансферную цель дортмундской «Боруссии»

Центральный защитник «Саутгемптона» Амель Белла-Кочап попал на радары «Баварии».

Как сообщалось менее двух недель назад, переговоры по 21-летнему игроку ведёт другой гранд Бундеслиги – дортмундская «Боруссия». По данным журналиста Флориана Плеттенберга, на немецкого центрбека также нацелилась «Бавария». В мюнхенском клубе ценят универсальность молодого футболиста.

Отмечается также, что «Боруссия» по-прежнему претендует на Беллу-Кочапа – «шмели» рассматривают возможность аренды. Сам защитник пока не достиг договорённости с дортмундцами.

Трансферная стоимость Амеля Беллы-Кочапа, согласно Transfermarkt, составляет 20 млн евро.