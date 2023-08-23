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Англия. Чемпионшип

«Бавария» может перехватить трансферную цель дортмундской «Боруссии»

23 Августа 2023 • 00:29 Комментировать
Бохум
...
Боруссия Д
26.08 16:30

Центральный защитник «Саутгемптона» Амель Белла-Кочап попал на радары «Баварии».

Как сообщалось менее двух недель назад, переговоры по 21-летнему игроку ведёт другой гранд Бундеслиги – дортмундская «Боруссия». По данным журналиста Флориана Плеттенберга, на немецкого центрбека также нацелилась «Бавария». В мюнхенском клубе ценят универсальность молодого футболиста.

Отмечается также, что «Боруссия» по-прежнему претендует на Беллу-Кочапа – «шмели» рассматривают возможность аренды. Сам защитник пока не достиг договорённости с дортмундцами.

Трансферная стоимость Амеля Беллы-Кочапа, согласно Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Саутгемптон Боруссия Дортмунд Амель Белла-Кочап трансферы футбола - лето 2023
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БОХУМ БОРУССИЯ Д
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