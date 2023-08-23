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​Кейн пропустил фотосессию «Баварии» - в клубе назвали причину

23 Августа 2023 • 16:11 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

Нападающий Гарри Кейн не принял участие в традиционной фотосессии «Баварии». Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила, что 30-летний англичанин отсутствовал из-за рождения четвёртого ребёнка. Как известно, супруга Кейна по имени Кейт родила ему сына.

Кейн перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что гранд Бундеслиги за трансфер звёздного форварда заплатил 100 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт в воскресенье, 27 августа. Команда Томаса Тухеля будет играть против «Аугсбурга» на своём поле.

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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
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