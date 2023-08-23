Симакан и Клостерман останутся в «РБ Лейпциге»

Защитники «РБ Лейпцига» Лукас Клостерманн и Мохамед Симакан не покинут свою команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Филиппа Хайнца, «красные быки» не планируют продавать этих футболистов.

Ранее Клостерманн и Симакан находились на радаре у мюнхенской «Баварии», которая ищет замену Бенжамену Павару. Напомним, французский защитник в ближайшее время должен отправиться в миланский «Интер» за 33 миллиона евро с учётом бонусов.

Симакан ранее также был интересен «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу», но эти клубы не смогли провернуть трансфер из-за строго позиции «РБ Лейпцига».