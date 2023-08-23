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Симакан и Клостерман останутся в «РБ Лейпциге»

23 Августа 2023 • 13:35 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Штутгарт
25.08 21:30

Защитники «РБ Лейпцига» Лукас Клостерманн и Мохамед Симакан не покинут свою команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Филиппа Хайнца, «красные быки» не планируют продавать этих футболистов.

Ранее Клостерманн и Симакан находились на радаре у мюнхенской «Баварии», которая ищет замену Бенжамену Павару. Напомним, французский защитник в ближайшее время должен отправиться в миланский «Интер» за 33 миллиона евро с учётом бонусов.

Симакан ранее также был интересен «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу», но эти клубы не смогли провернуть трансфер из-за строго позиции «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Мохамед Симакан Лукас Клостерманн трансферы футбола - лето 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ ШТУТГАРТ
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