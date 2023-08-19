Дризен: «Восстановление Нойера проходит быстрее, чем казалось несколько недель назад»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал, что думает о травме Мануэля Нойера.

37-летний голкипер из-за перелома ноги пропустил всю вторую половину прошлого сезона. На старте текущей кампании капитан команды по-прежнему недоступен, а его возвращение запланировано на середину осени.

«Мы рады, что восстановление Нойера проходит быстрее, чем предполагалось несколько недель назад. Мы оценили ситуацию и решили, что было бы разумно подписать молодого вратаря для долгосрочной перспективы, но мы определённо рассчитываем на Мануэля. Уверен, он вернётся к полноценным тренировкам с командой раньше, чем мы думали», – поведал в интервью DAZN Дризен.