Опорный полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди находится в шорт-листе «Баварии».

Kicker утверждает, что в услугах 26-летнего нигерийца заинтересован лично главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. При этом сообщается, что боссы «Баварии» не хотят выделять деньги на покупку «шестерки» в летнее трансферное окно. По информации источника, чемпионы Германии готовы рассмотреть только вариант с арендой Ндиди.

Стоит отметить, что Тухель давно знаком с нигерийцем. Ндиди хотел играть под руководством немца, когда еще тот возглавлял «ПСЖ».

Контракт Ндиди с «Лестером» рассчитан до следующего лета. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 млн евро.