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Чемпионат Германии. Бундеслига

Герланд: Если шейх не придёт и не станет тратить на «Боруссию» 300-400 миллионов каждый год, то «Бавария» снова будет чемпионом

22 Августа 2023 • 18:28 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
27.08 18:30

Бывший тренер «Баварии» Германн Герланд ответил на вопрос о том, сможет ли кто-то подвинуть мюнхенцев в борьбе за чемпионство.

«Если только какой-нибудь шейх не придет и не станет тратить на «Боруссию» Дортмунд 300-400 миллионов долларов каждый год, то нет. В ближайшем будущем другого чемпиона не будет. «Бавария» показала, что каждый игрок может выступать на самом высоком уровне. А теперь еще и Гарри Кейн есть», — приводит слова Герланда WAZ.

Напомним, «Бавария» уже на протяжении 11 лет подряд становится чемпионом Германии. В первом туре нового сезона команда Томаса Тухеля разгромила «Вердер» со счетом 4:0. Следующим соперником мюнхенцев станет «Аугсбург». Матч состоится 27 августа в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Германн Герланд
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