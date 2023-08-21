«Бавария» может отпустить Гравенберха в аренду

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх этим летом может покинуть свою команду на правах аренды. По информации от журналиста Майка Вервея, если мюнхенский клуб заблокирует полноценный трансфер, нидерландец может уйти в аренду.

У Гравенберха есть варианты с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге. Полузащитник интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю». Сам Райан не против уйти даже на постоянной основе, так как не видит для себя перспектив в «Баварии». Нидерландец хочет получать стабильную игровую практику.

Гравенберх в прошлом сезоне выиграл с «Баварией» Бундеслигу, но лишь пару раз выходил в стартовом составе команды в чемпионате.