«Бавария» достигла прогресса в переговорах по защитнику «Челси»

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба стал ближе к переходу в «Баварию».

Мюнхенский клуб обозначил 24-летнего игрока в качестве потенциальной замены Бенжамену Павару, который может перейти в миланский «Интер». Как заявляет известный инсайдер Джанлука ди Марцио, между «Баварией» и «Челси» уже состоялись обсуждения по трансферу Чалоба – переговоры стремительно прогрессируют.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают текущую стоимость англичанина в 18 млн евро. В активе Трево Чалоба, являющегося воспитанником «Челси», 63 матча за первую команду «синих» во всех соревнованиях.