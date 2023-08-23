«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Павара

«Манчестер Юнайтед» оставляет попытки переманить в свои ряды защитника «Баварии» Бенжамена Павара.

Французский футболист в скором времени должен перебраться в «Интер». Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило агенту Павара, что больше не претендует на игрока. На решение «красных дьяволов» повлияла не только договорённость 27-летнего центрбека с «нерадзурри», но и отсутствие приемлемых предложений по Гарри Магуайру.

Трансфер Бенжамена Павара, как ранее утверждалось в СМИ, обойдётся «Интеру» более чем в 30 млн евро. Француз согласовал с итальянским грандом долгосрочный контракт.