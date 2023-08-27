Кейн: «Роналду, Месси, Бензема и Левандовски доказали, что можно добиваться успехов в любом возрасте»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями о своём будущем в футболе.

Незадолго до перехода в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» англичанин отметил 30-летие. Трансфер Кейна обошёлся «Баварии» в 100 млн евро, что вызвало у общественности некоторые сомнения, учитывая возраст игрока.

«Когда тебе исполняется 30, люди почему-то начинают думать, что ты уже близок к завершению карьеры, но я хотел бы играть на высоком уровне ещё семь-восемь лет. Есть примеры Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Карима Бензема и Роберта Левандовски, которые доказали, что добиваться успехов в футболе можно в любом возрасте», – цитирует Bayern & Germany Кейна.