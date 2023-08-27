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Кейн: «Роналду, Месси, Бензема и Левандовски доказали, что можно добиваться успехов в любом возрасте»

27 Августа 2023 • 01:18 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.10 X 11.50 2 20.00
Через 15 ч. 42 мин.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями о своём будущем в футболе.

Незадолго до перехода в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» англичанин отметил 30-летие. Трансфер Кейна обошёлся «Баварии» в 100 млн евро, что вызвало у общественности некоторые сомнения, учитывая возраст игрока.

«Когда тебе исполняется 30, люди почему-то начинают думать, что ты уже близок к завершению карьеры, но я хотел бы играть на высоком уровне ещё семь-восемь лет. Есть примеры Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Карима Бензема и Роберта Левандовски, которые доказали, что добиваться успехов в футболе можно в любом возрасте», – цитирует Bayern & Germany Кейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Роберт Левандовски Гарри Кейн
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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
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