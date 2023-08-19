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Станишич отправится в аренду в другой клуб Бундеслиги

19 Августа 2023 • 10:57 Комментировать
Байер Л
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Через 4 ч. 30 мин.

Защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич отправится в аренду в другую команду из немецкой Бундеслиги. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, новым клубом хорвата станет леверкузенский «Байер», который в конце аренды может выкупить футболиста за определённую сумму.

23-летний Станишич способен закрыть абсолютно любую позицию в обороне, чем и приглянулся главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Хорватский защитник не нашёл себе места в «Баварии», поэтому решил уйти в команду, где гарантированно будет получать больше игровой практики.

В составе «Баварии» Станишич трижды становился чемпионом Германии.

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Бавария Йосип Станишич трансферы футбола - лето 2023 Байер
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