Станишич отправится в аренду в другой клуб Бундеслиги

Защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич отправится в аренду в другую команду из немецкой Бундеслиги. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, новым клубом хорвата станет леверкузенский «Байер», который в конце аренды может выкупить футболиста за определённую сумму.

23-летний Станишич способен закрыть абсолютно любую позицию в обороне, чем и приглянулся главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Хорватский защитник не нашёл себе места в «Баварии», поэтому решил уйти в команду, где гарантированно будет получать больше игровой практики.

В составе «Баварии» Станишич трижды становился чемпионом Германии.