Стив Купер: «Мы должны сами спасать себя»

В восемнадцатом туре «Ноттингем Форест», терпевший до этого неудачу за неудачей, зацепился за очко в матче с «Челси», чем очень порадовал главного тренера Стива Купера. Он считает, что подобный небольшой подвиг со стороны его футболистов может стать прологом к чудесному спасению места в высшей лиге английского футбола

- Конечно, до сих пор мы не играли достаточно хорошо, чтобы набирать очки в гостях. Но нам удалось сделать это тут. Мы должны заслуживать доверие фанатов, а не злоупотреблять им. Мы не выиграли, но показали, что можем сражаться даже против больших команд. Мы в состоянии сами решать свою судьбу и будем делать это, - цитирует Купера BBC Sport.