«Челси» согласовал с «Бенфикой» трансфер Фернандеса

Лондонский «Челси» согласовал с лиссабонской «Бенфикой» трансфер полузащитника Энцо Фернандеса. Если верить журналисту Феликсу Джонстону, сумма трансферов составит 120 миллионов евро – эта цена была прописана в контракте аргентинца в качестве отступных.

Тем не менее, в сделку также будут включены определённые бонусы. При выполнении некоторых условий, «Бенфика» получит за 21-летнего таланта ещё дополнительные 10 миллионов евро.

В данный момент клубы согласовывают структуру выплат, а также другие мелкие детали. Ранее сам Фернандес дал согласие на переезд в Лондон, так как хочет выступать в Английской премьер-лиге.