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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Португальский журналист: «В отличии от Роналду, у Рамуша с Дзюбой есть гол в плей-офф чемпионата мира и интимное видео»

20 Декабря 2022 • 11:45 Комментировать (2)
Брага
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Бенфика
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31.12 00:15

Португальский журналист Флавио Микель Сильва высказался о скандальном видео нападающего «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша, на котором 21-летний футболист занимается самоудовлетворением. Напомним, ранее в похожую ситуацию попадал экс-капитан национальной команды России Артём Дзюба.

«У Рамуша, как и у Дзюбы, есть гол в плей-офф чемпионата мира и интимное видео в интернете. Роналду ничем из этого похвастаться не может», — цитирует журналиста Sport24.

Журналист также подчеркнул, что хоть разница в возрасте между Дзюбой и Рамушем велика, обоим футболистам стоит поучиться у Роналду, который прекрасно знает, как заботиться о своём имидже и умеет общаться с аудиторией.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где уступила Марокко (0:1). На прошедшем турнире Рамуш принял участие в четырёх встречах своей команды, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Криштиану Роналду Сборная Португалии Артём Дзюба Гонсалу Рамуш Флавио Микель Сильва
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Комментарии (2)
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Alex1972
20 Декабря 2022 в 12:14
Зато у Гешы ботокс высшего качества... А-ха-ха-ха..
CHegevarra007
20 Декабря 2022 в 12:40
А вы лично проверяли какого качества его ботекс?
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