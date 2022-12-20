Португальский журналист: «В отличии от Роналду, у Рамуша с Дзюбой есть гол в плей-офф чемпионата мира и интимное видео»

Португальский журналист Флавио Микель Сильва высказался о скандальном видео нападающего «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша, на котором 21-летний футболист занимается самоудовлетворением. Напомним, ранее в похожую ситуацию попадал экс-капитан национальной команды России Артём Дзюба.

«У Рамуша, как и у Дзюбы, есть гол в плей-офф чемпионата мира и интимное видео в интернете. Роналду ничем из этого похвастаться не может», — цитирует журналиста Sport24.

Журналист также подчеркнул, что хоть разница в возрасте между Дзюбой и Рамушем велика, обоим футболистам стоит поучиться у Роналду, который прекрасно знает, как заботиться о своём имидже и умеет общаться с аудиторией.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где уступила Марокко (0:1). На прошедшем турнире Рамуш принял участие в четырёх встречах своей команды, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей.