Отаменди не хочет в «Ривер Плейт», игрок намерен остаться в Европе

Центральный защитник лиссабонской «Бенфики» Николас Отаменди не намерен возвращаться на родину летом 2023 года. Несмотря на приглашение от главного тренера «Ривер Плейта» Мартина Демикелиса, аргентинец хочет продолжить выступать в Европе.

В конце сезона у футболиста заканчивается контракт с лиссабонской «Бенфикой». С большой долей вероятности Николас станет свободным агентом. Бывший игрок «Манчестер Сити» имеет варианты для продолжения карьеры с переходом в «Севилью» или мадридский «Атлетико».

34-летний защитник был основным защитником сборной Аргентины и помог команде выиграть чемпионат мира в Катаре.