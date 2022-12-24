Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Отаменди не хочет в «Ривер Плейт», игрок намерен остаться в Европе

24 Декабря 2022 • 15:27 Комментировать
Брага
...
Бенфика
1 4.10 X 3.75 2 1.85
31.12 00:15

Центральный защитник лиссабонской «Бенфики» Николас Отаменди не намерен возвращаться на родину летом 2023 года. Несмотря на приглашение от главного тренера «Ривер Плейта» Мартина Демикелиса, аргентинец хочет продолжить выступать в Европе.

В конце сезона у футболиста заканчивается контракт с лиссабонской «Бенфикой». С большой долей вероятности Николас станет свободным агентом. Бывший игрок «Манчестер Сити» имеет варианты для продолжения карьеры с переходом в «Севилью» или мадридский «Атлетико».

34-летний защитник был основным защитником сборной Аргентины и помог команде выиграть чемпионат мира в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ривер Плейт Николас Отаменди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАГА БЕНФИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
15:27 · Португалия. Примейра-лига
Отаменди не хочет в «Ривер Плейт», игрок намерен остаться в Европе
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» не хочет выкупать Винагре у «Спортинга»
10:24 · Португалия. Примейра-лига
Экс-одноклубник Роналду: «Уговаривали Криштиану сесть за наш стол, он не ел с нами»
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - фаворит на трансфер одного из лучших игроков ЧМ-2022 2
23 Декабря
23:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов заплатить требуемые 120 млн евро за Энцо Фернандеса 2 слухи
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» тоже хочет купить Фернандеса
11:21 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» продлит контракт с игроком, которого хотел купить «Спартак»
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» отказалась продавать Энцо Фернандеса за 100 млн евро слухи
22 Декабря
23:34 · Англия. Премьер-лига
Барнс назвал клуб АПЛ, в котором заиграет Энцо Фернандес
16:44 · Германия. Бундеслига
Локателли – запасной вариант для «Реала», если клуб не сможет подписать Беллингема или Фернандеса
11:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» зимой может заплатить отступные за Фернандеса
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «ПСЖ» хотят купить чемпиона мира вместо Беллингема
05:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов уже зимой подписать защитника «Спортинга»
21 Декабря
19:36 · Португалия. Примейра-лига
​Названо условие трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики»
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе 2022 года могла подписать Альвареса и Фернандеса за 30 миллионов евро 2
Все новости
Рекомендуем