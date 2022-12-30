Романо: «Челси» – единственный серьёзный претендент на Энцо Фернандеса»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился новой информацией о возможном переходе Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси».

Как утверждает трансферный эксперт, на данный момент «Челси» остаётся единственным клубом, вступившим в официальные переговоры по 21-летнему аргентинцу. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также следят за чемпионом мира, но пока не начинали работу над трансфером, стоимость которого, напомним, может составить порядка 120 млн евро.

Контракт Энцо Фернандеса с «Бенфикой» рассчитан до 2027 года. Ожидается, что уже в ближайшие дни руководство лиссабонцев примет решение по будущему молодого хавбека.