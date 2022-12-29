Энцо Фернандес склоняется к переходу в «Челси», «Бенфика» убеждает его остаться

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес готов продолжить карьеру в Англии.

21-летний аргентинец, недавно ставший чемпионом мира, предпочитает вариант с переходом в «Челси» из множества других опций. По слухам, лондонцы готовы активировать пункт отступных в размере 120 млн евро в январе. Согласно информации Diario Record, руководство «Бенфики» делает всё возможное, чтобы убедить хавбека остаться хотя бы до лета.

Помимо «Челси», с недавних пор считающегося явным фаворитом в борьбе за Фернандеса, интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Transfermarkt оценивает стоимость восходящей звезды в 55 млн евро.