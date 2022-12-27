«Ливерпуль» не сможет составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за Фернандеса

«Ливерпуль» вряд ли сможет побороться с «Манчестер Юнайтед» за трансфер полузащитника Энцо Фернандеса. По информации от O Jogo, тот факт, что мерсисайдский клуб потратил около 50 миллионов евро на трансфер Коди Гакпо из ПСВ Эйндховена, не позволит команде Юргена Клоппа конкурировать с «красными дьяволами» в финансовом плане.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» тоже был заинтересован в Гакпо, но «Ливерпуль» действовал быстрее и в конечном итоге заполучил нидерландца.

Энцо Фернандес этим летом перешёл из «Ривер Плейта» в лиссабонскую «Бенфику». Сумма отступных в контракте футболиста с португальским клубом составляет 120 миллионов евро.