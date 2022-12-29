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«Бенфика» пытается убедить Фернандеса отложить переход в «Челси» до лета

29 Декабря 2022 • 11:31 Комментировать
Брага
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Бенфика
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31.12 00:15

Лиссабонская «Бенфика» не хочет терять своего полузащитника Энцо Фернандеса посреди сезона. Так или иначе, если какой-то клуб согласится заплатить отступные в размере 120 миллионов евро, «орлы» не смогут удержать аргентинца.

Одним из заинтересованных в трансфере клубов является лондонский «Челси», который ранее подтвердил свои серьёзные намерения. По информации от Times Sports, «Бенфика» понимает, что «пенсионеры» могут выкупит игрока уже зимой, поэтому вчера вечером руководство провело беседу с Энцо, чтобы убедить его остаться хотя бы до конца сезона.

Ранее ходили слухи, что если «Челси» выложит 120 миллионов за Фернандеса, клуб может столкнуться с проблемами, которые связаны с нарушением финансового фэйр-плея.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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