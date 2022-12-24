«Бенфика» предложила Отаменди новый двухлетний контракт

Боссы португальской «Бенфики» предложили своему центральному защитнику Николасу Отаменди новый двухлетний контракт, рапортует известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, грядущим летом аргентинец станет свободным агентом, если не продлит своё соглашение с «орлами». Ранее сообщалось, что Отаменди не хочет возвращаться на родину в Аргентину и пока был бы не против ещё поиграть в Европе. «Бенфика» как постоянный участник Лиги чемпионов и лидер не самой слабой европейской лиги выглядит в этом ключе отличным вариантом.

Отаменди от звонка – до звонка сыграл все семь матчей в сборной Аргентины на победном для «альбиселесте» мундиале в Катаре.