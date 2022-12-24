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Чемпионат Португалии

«Бенфика» предложила Отаменди новый двухлетний контракт

24 Декабря 2022 • 18:27 Комментировать
Брага
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Бенфика
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31.12 00:15

Боссы португальской «Бенфики» предложили своему центральному защитнику Николасу Отаменди новый двухлетний контракт, рапортует известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, грядущим летом аргентинец станет свободным агентом, если не продлит своё соглашение с «орлами». Ранее сообщалось, что Отаменди не хочет возвращаться на родину в Аргентину и пока был бы не против ещё поиграть в Европе. «Бенфика» как постоянный участник Лиги чемпионов и лидер не самой слабой европейской лиги выглядит в этом ключе отличным вариантом.

Отаменди от звонка – до звонка сыграл все семь матчей в сборной Аргентины на победном для «альбиселесте» мундиале в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Николас Отаменди
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