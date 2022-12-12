«Бенфика» не продаст Рамуша и других лидеров в январе

Португальская «Бенфика» намерена сохранить всех ведущих игроков до конца нынешнего сезона.

Нападающий лиссабонцев Гонсалу Рамуш блеснул на чемпионате мира в Катаре, оформив хет-трик в матче 1/8 финала против Швейцарии, после чего в прессе получили распространение многочисленные слухи о возможном переходе 21-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед» и другие топ-клубы. Согласно сведениям Mirror, «Бенфика» не собирается расставаться с ключевыми игроками в январское трансферное окно. Единственный способ переманить звёзд португальского гранда – активировать отступные, прописанные в их контрактах. В случае с Рамушем, напомним, сумма выкупа составляет 120 млн евро.