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Чемпионат Португалии

«Бенфика» не продаст Рамуша и других лидеров в январе

12 Декабря 2022 • 21:42 Комментировать
Брага
...
Бенфика
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31.12 00:15

Португальская «Бенфика» намерена сохранить всех ведущих игроков до конца нынешнего сезона.

Нападающий лиссабонцев Гонсалу Рамуш блеснул на чемпионате мира в Катаре, оформив хет-трик в матче 1/8 финала против Швейцарии, после чего в прессе получили распространение многочисленные слухи о возможном переходе 21-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед» и другие топ-клубы. Согласно сведениям Mirror, «Бенфика» не собирается расставаться с ключевыми игроками в январское трансферное окно. Единственный способ переманить звёзд португальского гранда – активировать отступные, прописанные в их контрактах. В случае с Рамушем, напомним, сумма выкупа составляет 120 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Гонсалу Рамуш Трансферы футбола - зима 2023
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БРАГА БЕНФИКА
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