«Бенфика» получила два предложения по трансферу Фернандеса

Лиссабонская «Бенфика» успела получить уже два предложения по трансферу своего полузащитника Энцо Фернандеса, который стал одной из главных звёзд прошедшего чемпионата мира, выиграв турнир в составе сборной Аргентины.

По информации от португальского издания A Bola, два неназванных клуба предложили за Фернандеса ровно 127 миллионов евро. Это на 7 миллионов больше той суммы, которая прописана в контракте футболиста с «Бенфикой» в качестве отступных.

Ранее ходили слухи, что Энцо любой ценой готов заполучить «Ньюкасл». При этом в последние недели самый предметный интерес к аргентинцу исходил со стороны «Ливерпуля» и мадридского «Реала».