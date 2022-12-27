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«Бенфика» получила два предложения по трансферу Фернандеса

27 Декабря 2022 • 16:20 Комментировать
Брага
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Бенфика
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31.12 00:15

Лиссабонская «Бенфика» успела получить уже два предложения по трансферу своего полузащитника Энцо Фернандеса, который стал одной из главных звёзд прошедшего чемпионата мира, выиграв турнир в составе сборной Аргентины.

По информации от португальского издания A Bola, два неназванных клуба предложили за Фернандеса ровно 127 миллионов евро. Это на 7 миллионов больше той суммы, которая прописана в контракте футболиста с «Бенфикой» в качестве отступных.

Ранее ходили слухи, что Энцо любой ценой готов заполучить «Ньюкасл». При этом в последние недели самый предметный интерес к аргентинцу исходил со стороны «Ливерпуля» и мадридского «Реала».

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Бенфика Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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БРАГА БЕНФИКА
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