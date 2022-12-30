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«Челси» усиленно ведёт переговоры по трансферу Фернандеса

30 Декабря 2022 • 15:00 Комментировать
Брага
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Бенфика
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Через 8 ч. 32 мин.

Лондонский «Челси» усиленно ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, новый технический директор клуба Кристофер Вивелл лично разговаривает с представителями лиссабонцев, чтобы закрыть сделку.

Если «Челси» заплатит отступные в размере 120 миллионов евро, то с учётом налогов эта сумма достигнет ещё большей цифры. «Пенсионеры» пытаются найти компромисс с «Бенфикой».

По сведениям источника, будущее Фернандеса решится в ближайшие дни. «Бенфика» не намерена вести разговоры о продаже полузащитника в зимнее трансферное окно. Фернандес уйдёт либо в ближайшее время, либо же останется до конца сезона в Лиссабоне.

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Бенфика Челси Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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