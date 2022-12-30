«Челси» усиленно ведёт переговоры по трансферу Фернандеса

Лондонский «Челси» усиленно ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, новый технический директор клуба Кристофер Вивелл лично разговаривает с представителями лиссабонцев, чтобы закрыть сделку.

Если «Челси» заплатит отступные в размере 120 миллионов евро, то с учётом налогов эта сумма достигнет ещё большей цифры. «Пенсионеры» пытаются найти компромисс с «Бенфикой».

По сведениям источника, будущее Фернандеса решится в ближайшие дни. «Бенфика» не намерена вести разговоры о продаже полузащитника в зимнее трансферное окно. Фернандес уйдёт либо в ближайшее время, либо же останется до конца сезона в Лиссабоне.