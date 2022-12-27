«Бенфика» опасается, что «Ньюкасл» заберёт Фернандеса зимой за 120 миллионов евро

Лиссабонская «Бенфика» всерьёз рискует потерять своего полузащитника Энцо Фернандеса уже этой зимой. По информации от A Bola, английский «Ньюкасл» после отклонённого первого предложения может выплатить сумму отступных, которая составляет 120 миллионов евро.

В «Бенфике» опасаются, что «сороки» действительно пойдут на этот шаг. Ранее португальский клуб отказывался вести с клубами переговоры по трансферу, настаивая на том, что потенциальный покупатель должен строго выплатить отступные в размере 120 миллионов.

Напомним, Энцо ранее также был интересен мадридскому «Реалу» и «Ливерпулю». Ещё неизвестно, даст ли 21-летний Фернандес согласие на переход в «Ньюкасл».