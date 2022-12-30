Фернандес может пропустить матч «Бенфики» из-за переговоров с «Челси»

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес в скором времени может перебраться в «Челси».

Тренерский штаб «Бенфики» планировал выпустить 21-летнего футболиста сборной Аргентины в стартовом составе в предстоящем матче чемпионата Португалии против «Браги», однако из-за грядущего трансфера участие хавбека в поединке остаётся под вопросом. Как утверждает журналист Данкан Каслс, вероятное непопадание Фернандеса в основу «орлов» будет обусловлено именно переговорами с «Челси», а не физической неготовностью игрока.

Напомним, что стоимость перехода Энцо Фернандеса составит порядка 120 млн евро.