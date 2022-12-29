«МЮ» не собирается платить 120 миллионов евро за Фернандеса в январе

«Манчестер Юнайтед» этой зимой не намерен серьёзно раскошеливаться на полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в руководстве «красных дьяволов» исключают трансфер в январе.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» не собирается инвестировать серьезные деньги на покупку новичков. Руководство хочет подождать до лета, чтобы сделать более выверенные шаги. Что касается январского окна, вполне вероятно, что в команду на краткосрочной основе придёт нападающий на правах аренды.

Напомним, фаворитом в борьбе за Фернандеса недавно стал лондонский «Челси», который готов заплатить за 21-летнего аргентинца отступные 120 миллионов евро.