Фернандес дал согласие на переход в «Челси»

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандес в скором времени может оказаться на «Стэмфорд Бридж». По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинский хавбек дал окончательное согласие на переход в «Челси».

Если верить источнику, «Челси» в данный момент активно ведёт переговоры с «Бенфикой», чтобы согласовать сумму компенсации. Вместо полной выплаты прописанной суммы отступных, «пенсионеры» хотят заключить сделку на других условиях.

Вполне вероятно, что «Челси» купит Фернандеса за требуемые 120 миллионов евро, но эта сумма может быть выплачена не сразу, а в течение определённого времени.