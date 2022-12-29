В «Бенфике» опровергли слухи о готовности продать Энцо Фернандеса за 120 млн евро

Португальская «Бенфика» не намерена отпускать свою звезду в январское трансферное окно.

Ранее итальянские СМИ, ссылаясь на президента «Бенфики» Руя Кошту, сообщили о готовности лиссабонского клуба расстаться с Энцо Фернандесом в январе за 120 млн евро. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Кошта не делал подобных заявлений, и «Бенфика» не заинтересована в продаже 21-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно. Руководство португальского гранда собирается сохранить чемпиона мира в своих рядах до конца сезона.

В подписании Энцо Фернандеса заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другие гранды европейского футбола.