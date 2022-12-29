Президент «Бенфики» Руй Кошта: «Мы готовы отпустить Фернандеса за 120 миллионов евро»

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта не стал исключать, что его клуб зимой продаст звёздного полузащитника Энцо Фернандеса, который недавно стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

«Мы хотели бы сохранить Фернандеса до конца сезона, но если клуб получит предложение в размере 120 миллионов евро, мы будем готовы отпустить парня. Эта сумма прописана в качестве суммы отступных», – цитирует Кошту DAZN.

21-летний Фернандес стал серьёзной целью для многих топ-клубов. Если верить слухам, лондонский «Челси» готов заплатить требуемую за игрока сумму и сделать его самым дорогим новичком в истории Английской премьер-лиги.