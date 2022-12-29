Семшов: «Захарян в АПЛ не потеряется»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Мое мнение: Захарян в АПЛ не потеряется. В «Челси» было бы тяжело, а в серединке таблицы — чтобы опыта набраться, притереться, думаю, получилось бы», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что далеко не всегда вся информация в СМИ является правдивой, лишь представители этих клубов и агент игрока знают правду.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.