Канте и «Челси» продвинулись в переговорах о новом контракте

Кажется, Н’Голо Канте всё же может остаться в «Челси». По информации The Athletic, клуб и полузащитник продвинулись в переговорах о новом соглашении.

Напомним, что контракт Канте с «аристократами» закончится в конце текущего сезона, а новый контракт француза с «Челси» ещё не подписан. Более того, полузащитника активно сватают в другие клубы, например, в испанскую «Барселону».

Сейчас 31-летний Канте лечится от повреждения, из-за травмы он пропустил мундиаль в Катаре и практически не играет в текущем сезоне АПЛ.

Опорник выступает в «Челси» уже шесть лет, с «синими» Канте брал Кубки Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, становился победителем АПЛ и обладателем Кубка Англии, а также Суперкубка УЕФА.