Рис Джеймс назвал бывшего игрока «Челси», с которым хотел бы поиграть

Защитник «Челси» Рис Джеймс назвал бывшего игрока клуба, с которым хотел бы поиграть. Выбор англичанина пал на Дидье Дрогба, который в своё время принёс клубу первый в истории кубок Лиги чемпионов в сезоне 2011/12.

«Экс-игрок «Челси», с которым мне хотелось бы поиграть? Дидье Дрогба. Он любит забегать вперёд и открываться под навесы. Также он отлично играет головой. У нас получилась бы невероятная связка», – написал Джеймс у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, Джеймс сейчас восстанавливается после травмы, которую получил в матче Лиги чемпионов с «Миланом». Рис из-за этого пропускает чемпионат мира, где должен был выступать в составе сборной Англии.