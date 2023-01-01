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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погребняк дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» - «Челси»

01 Января 2023 • 10:29 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 5.50 X 3.90 2 1.63
Через 7 ч. 36 мин.

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о предстоящем поединке чемпионата Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Челси».

«Челси» после победы над «Борнмутом» уверен в своих силах и продолжает борьбу за топ-4. У «Челси» состав намного сильнее. Поставлю на тотал больше (2,5)», - передает слова Погребняка издание «РБ Спорт».

Поединок 18-го тура Английской премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Челси» состоится сегодня, 1 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Павел Погребняк Ноттингем Форест
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЧЕЛСИ
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