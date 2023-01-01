Погребняк дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» - «Челси»

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о предстоящем поединке чемпионата Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Челси».

«Челси» после победы над «Борнмутом» уверен в своих силах и продолжает борьбу за топ-4. У «Челси» состав намного сильнее. Поставлю на тотал больше (2,5)», - передает слова Погребняка издание «РБ Спорт».

Поединок 18-го тура Английской премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Челси» состоится сегодня, 1 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.