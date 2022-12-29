Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Жоржиньо: «Мы получили предложение от «Челси» по новому контракту»

29 Декабря 2022 • 13:42 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 5.20 X 3.85 2 1.65
01.01 19:30

Футбольный агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, признался, что его клиент получил от клуба предложение о новом контракте. Напомним, действующее соглашение футболиста с «пенсионерами» истекает в конце сезона.

«Мы получили от «Челси» предложение по новому контракту. Сейчас мы собираемся обсудить всё с клубом. Приоритет Жоржиньо – остаться в команде. «Наполи»? Это особенный клуб для Жоржиньо, но сейчас никаких переговоров нет», – цитирует Сантоса Absolute Chelsea.

Напомним, Жоржиньо ранее также был интересен «Барселоне». Сам игрок не раз заявлял о желании остаться в «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» получила предложение от английского топ-клуба по трансферу Кесси
13:42 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо: «Мы получили предложение от «Челси» по новому контракту»
13:22 · Англия. Премьер-лига
Палкин: «Через 5 минут мне позвонят из «Арсенала», чтобы вновь обсудить трансфер Мудрика»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Андрей Сантос летит в Лондон, чтобы пройти медосмотр в «Челси»
12:12 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не собирается платить 120 миллионов евро за Фернандеса в январе
12:03 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Ван Дейк очень хотел, чтобы я присоединился к «Ливерпулю»
11:52 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль договорился с «Челси» об условиях контракта
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» следующим летом попытается купить Макаллистера
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» пытается убедить Фернандеса отложить переход в «Челси» до лета
11:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Филлипс? У него очень сексуальное тело»
06:34 · Англия. Премьер-лига
Холанн обогнал своего отца по голам в АПЛ
04:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал переход Гакпо в «Ливерпуль»
04:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола в восторге от скромности Холанна
02:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Грилиш должен забивать»
02:16 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, одержав 150-ю победу
Все новости
Рекомендуем