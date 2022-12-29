Агент Жоржиньо: «Мы получили предложение от «Челси» по новому контракту»

Футбольный агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, признался, что его клиент получил от клуба предложение о новом контракте. Напомним, действующее соглашение футболиста с «пенсионерами» истекает в конце сезона.

«Мы получили от «Челси» предложение по новому контракту. Сейчас мы собираемся обсудить всё с клубом. Приоритет Жоржиньо – остаться в команде. «Наполи»? Это особенный клуб для Жоржиньо, но сейчас никаких переговоров нет», – цитирует Сантоса Absolute Chelsea.

Напомним, Жоржиньо ранее также был интересен «Барселоне». Сам игрок не раз заявлял о желании остаться в «Челси».