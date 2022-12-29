«Челси» следующим летом попытается купить Макаллистера

Лондонский «Челси» в данный момент интересуется ещё одним полузащитником сборной Аргентины. По информации от Repubblica, помимо Энцо Фернандеса из «Бенфики», «пенсионеры» также хотят заполучить в составе Алексиса Макаллистера, который выступает за «Брайтон».

Отметим, что нынешний наставник «Челси» Грэм Поттер в своё время помог Макаллистеру добиться серьёзного прогресса и завоевать место в основном составе «Брайтона». Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 42 миллиона евро.

Если «Челси» не сможет заполучить аргентинца, запасным вариантом для клуба является полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла.