«Челси» выиграл только один из семи последних матчей в АПЛ

«Челси» вновь не удалось одержать победу в поединке Английской премьер-лиги.

В сегодняшнем матче против «Ноттингем Форест» (1:1) лондонцы повели уже на 16-й минуте, однако не удержали преимущество, пропустив на 63-й. Как отмечает Opta, команда Грэма Поттера выиграла лишь один из семи последних матчей в чемпионате Англии (3 ничьи и 3 поражения). В четырёх выездных поединках за этот же период на счету «Челси» ни одной победы и всего два набранных очка. При этом, что примечательно, «синие» выиграли три первых матча под руководством нового наставника.

Грэм Поттер возглавил «Челси» в сентябре, сменив уволенного Томаса Тухеля. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице.