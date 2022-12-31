Ковачич и Зиеш готовы сыграть с «Ноттингем Форест»

Полузащитники «Челси» Хаким Зиеш и Матео Ковачич будут готовы сыграть в завтрашнем матче Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер.

«Матео и Хаким готовы сыграть, но я не могу того же самого сказать про Эдуара Менди. Посмотрим, в каком состоянии он будет в ближайшие дни. Он получил небольшую травму на чемпионате мира, поэтому нужно немного подождать», – заявил Поттер.

Зиеш и Ковачич ещё недавно играли друг против друга в матче за бронзовые медали чемпионата мира, когда сборная Хорватии встретилась с Марокко. Победу в игре одержала европейская команда.

Напомним, в последнем туре АПЛ «Челси» одержал победу 2:0 над «Борнмутом».