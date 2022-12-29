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Бадьяшиль договорился с «Челси» об условиях контракта

29 Декабря 2022 • 11:52 Комментировать
Монако
...
Брест
1 1.48 X 4.80 2 6.00
01.01 17:00

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль становится всё ближе к переходу в лондонский «Челси». По информации от журналиста Николо Скиры, француз уже согласовал с «пенсионерами» условия личного контракта.

По сведениям источника, срок соглашения будет действовать до 2028 года. Сумма трансфера за 22-летнего защитника должна составить 40 миллионов евро. Стороны очень близки к согласованию сделки.

Напомним, «Челси» был нужен левоногий защитник, а Бадьяшиль в итоге стал для руководства приоритетным вариантом. Также команда ещё может приобрести в зимнее трансферное окно правого защитника и нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Бенуа Бадьяшиль Трансферы футбола - зима 2023
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