​«Челси» озвучил состав на матч с «Ноттингем Форест»

В первый вечер 2023 года «Челси» будет проводить гостевой матч против «Ноттингем Форест» в рамках Английской премьер-лиги. Рулевой лондонской команды Грэм Поттер принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кепа – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо, Закария, Маунт, Пулишич, Хаверц, Стерлинг.

«Челси» и «Ноттингем Форест» начнут битву в 19:30 по московскому времени. Следить за ходом матча во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.