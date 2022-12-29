Романо: «Сделка «Челси» по Бадьяшилю – на заключительном этапе»

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил в своих соцсетях, что сделка лондонского «Челси» по подписанию 21-летнего защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля находится на завершающей стадии.

«Сделка по Бенуа Бадьяшилю находится на заключительном этапе, все стороны переговоров считают, что трансфер оформят в ближайшее время. Личные условия согласованы, игрок хочет в «Челси», - пишет Романо.

Бадьяшиль станет третьим подписанием «аристократов» этой зимой. Ранее «Челси» пополнил форвард «Мольде» Давид Датро Фофана, а полузащитник Андрей Сантос из бразильского «Васко да Гама» уже улетел в Лондон, чтобы пройти в новом клубе медосмотр.