Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Сделка «Челси» по Бадьяшилю – на заключительном этапе»

29 Декабря 2022 • 19:34 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 5.20 X 3.85 2 1.65
01.01 19:30

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил в своих соцсетях, что сделка лондонского «Челси» по подписанию 21-летнего защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля находится на завершающей стадии.

«Сделка по Бенуа Бадьяшилю находится на заключительном этапе, все стороны переговоров считают, что трансфер оформят в ближайшее время. Личные условия согласованы, игрок хочет в «Челси», - пишет Романо.

Бадьяшиль станет третьим подписанием «аристократов» этой зимой. Ранее «Челси» пополнил форвард «Мольде» Давид Датро Фофана, а полузащитник Андрей Сантос из бразильского «Васко да Гама» уже улетел в Лондон, чтобы пройти в новом клубе медосмотр.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бенуа Бадьяшиль Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
20:53 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко: «Может, стану вратарём»
20:48 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко: «Месси хорош, но для меня лучшим был Роналдиньо»
20:42 · Англия. Премьер-лига
Мойес прокомментировал будущее Райса, на которого претендуют топ-клубы
20:34 · Англия. Премьер-лига
Конте – большой поклонник Кесси, но трансфер вряд ли состоится
20:32 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» связался с «Ромой» насчёт Дзаньоло слухи
20:23 · Англия. Премьер-лига
​Оуэн: Рэшфорд не сможет заменить Роналду
20:18 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может вернуть испанского защитника
20:16 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк сыграл ключевую роль в трансфере Гакпо в «Ливерпуль»
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил дорогостоящие цели на январское трансферное окно
19:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп снова встал на защиту Нуньеса от критиков
19:45 · Англия. Премьер-лига
Канте и «Челси» продвинулись в переговорах о новом контракте
19:34 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Сделка «Челси» по Бадьяшилю – на заключительном этапе»
19:22 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Сассуоло» Фраттези заинтересовал клубы АПЛ
19:13 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, при каком условии «Милан» будет обязан выкупить Бакайоко
18:51 · Англия. Премьер-лига
​Журналист назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем