Поттер – о ничьей с «Ноттингем Форест»: «Мы не заслужили три очка»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер разочарован игрой своей команды в поединке Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (1:1).

«Синие» не смогли обыграть одного из аутсайдеров чемпионата, упустив возможность приблизиться к группе лидеров. Лондонский коллектив по-прежнему занимает неприемлемую для себя восьмую строчку в турнирной таблице.

«Можно сказать, что даже ничья далась нам непросто, ведь во втором тайме оппоненты показали отличный настрой и активно давили. Мы сыграли недостаточно хорошо, и наша победа в этом матче была бы несправедливым исходом.

Остаётся лишь отдать должное нашему сопернику – «Форест» был хорош. Мы разочарованы своим выступлением», – цитирует Sky Поттера.