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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер – о ничьей с «Ноттингем Форест»: «Мы не заслужили три очка»

01 Января 2023 • 22:06 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Челси
окончен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер разочарован игрой своей команды в поединке Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (1:1).

«Синие» не смогли обыграть одного из аутсайдеров чемпионата, упустив возможность приблизиться к группе лидеров. Лондонский коллектив по-прежнему занимает неприемлемую для себя восьмую строчку в турнирной таблице.

«Можно сказать, что даже ничья далась нам непросто, ведь во втором тайме оппоненты показали отличный настрой и активно давили. Мы сыграли недостаточно хорошо, и наша победа в этом матче была бы несправедливым исходом.

Остаётся лишь отдать должное нашему сопернику – «Форест» был хорош. Мы разочарованы своим выступлением», – цитирует Sky Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Грэм Поттер
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