«Челси» обозначил дорогостоящие цели на январское трансферное окно

Лондонский «Челси» намерен значительно усилить среднюю линию в зимнее трансферное окно.

Как известно, «синие» готовы продолжить сотрудничество с Жоржиньо и Н’Голо Канте, контракты которых истекают по окончании сезона, при этом клуб рассчитывает подписать нового дорогостоящего хавбека уже в январе. По информации журналиста Давида Орнштейна, во главе списка интересов «Челси» значатся Энцо Фернандес из «Бенфики» и Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии».

Среди альтернативных целей называются Деклан Райс из «Вест Хэма», Ромео Лавиа из «Саутгемптона» и Мойсес Кайседо, представляющий «Брайтон».