Андрей Сантос летит в Лондон, чтобы пройти медосмотр в «Челси»

Полузащитник «Васко да Гама» Андрей Сантос в данный момент направляется в Лондон, где в скором времени должен пройти медосмотр и подписать долгосрочный контракт с местным «Челси».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, пока не принято решение насчёт того, отправится ли футболист в аренду до конца сезона. Не исключено, что бразилец останется в стане «пенсионеров».

За 18-летнего Сантоса «Челси» должен заплатить около 20 миллионов евро. Ранее команда Грэма Поттера выиграла гонку за футболистом у «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

Сам Андрей уже косвенно подтвердил переезд в АПЛ посредством публикации в социальных сетях.