Титов сделал прогноз на матч «Ноттингем Форест» - «Челси»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о поединке 18-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» будет противостоять лондонскому «Челси».

«Минимум два мяча лондонцы забить должны. «Ноттингем» только что крупно проиграл «МЮ». Предположу, что и «Челси» он уступит минимум в 2 мяча. Беру победу лондонцев с форой (-1,5)», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Ноттингем Форест» - «Челси» состоится сегодня, 1 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают 19-е место в Премьер-лиге, а гости идут на девятой позиции.