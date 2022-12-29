Клеман объяснил, почему Бадьяшиль был на скамейке «Монако» во вчерашнем матче против «Осера»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман объяснил, почему центральный защитник Бенуа Бадьяшиль был на скамейке команды во вчерашнем матче против «Осера», который «монегаски» выиграли со счётом 3:2 на выезде. Напомним, что француза в последнее время активно связывают с переходом в лондонский «Челси».

«Бадьяшиль уходит? Я не знаю. Я оставил его на скамейке, потому что должен предоставить игровое время и другим футболистам, которым нужно получить опыт и подтянуть уровень автоматизма. Пока ничего не подписано, Бенуа будет оставаться частью команды. Как тренер, я всегда хочу сохранить в команде лучших игроков», – сказал Клеман на пресс-конференции.

Если верить слухам, 22-летний Бадьяшиль скоро перейдёт в «Челси» за 40 миллионов евро.