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Энцо Фернандес будет зарабатывать 10 млн евро в год, если перейдёт в «Челси»

30 Декабря 2022 • 21:26 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 5.30 X 3.90 2 1.65
01.01 19:30

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес близок к переходу в «Челси».

Лондонский клуб пока не согласовал условия трансфера с «Бенфикой», но сам футболист, как известно, уже дал устное согласие. По сведениям инсайдера Николо Скиры, один из героев чемпионата мира – 2022 будет зарабатывать около 10 млн евро в год, если переход состоится. Для 21-летнего хавбека уже готов контракт, рассчитанный до 2028 года.

В настоящий момент между «Челси» и «Бенфикой» продолжаются переговоры по общей сумме перехода и различным нюансам сделки. Напомним, что лиссабонцы намерены выручить от продажи чемпиона мира не менее 120 млн евро.

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