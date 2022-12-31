Шмидт: «Не знаю, был ли матч против «Браги» последним для Фернандеса за «Бенфику»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал слухи относительно возможного перехода аргентинца в лондонский «Челси». Напомним, 21-летний хавбек может стать самым дорогим футболистом в истории «пенсионеров», так как за него готовы заплатить около 130 миллионов евро.

«Энцо показывал невероятный уровень с тех пор, как перешёл в «Бенфику». Иногда в футболе случаются моменты, когда игрокам приходится принимать важные решения. «Не знаю, был ли матч против «Браги» последним для Фернандеса за «Бенфику». Давайте посмотрим, что произойдёт в ближайшие недели», – сказал Шмидт на пресс-конференции.

Напомним, Фернандес вышел в основе во вчерашней игре, но его команда разгромно проиграла на выезде 0:3.