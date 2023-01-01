Йейтс проводит свой 150-й матч за «Ноттингем Форест» - прямо сейчас против «Челси»

В последнем матче восемнадцатого тура «Ноттингем Форест» принимает в домашнем матче «Челси», и для полузащитника «лесников» Райана Йайтса это 150-й матч в составе команды, в этом сезоне вернувшейся в высший свет английского футбола - впервые в 21-м веке.

Футболист, которому в ноябре исполнилось 25 лет, присоединился к «Ноттингем Форест» в 2016 году, но заиграл в команде лишь через два года - до этого его сдавали в аренду.

Следить за событиями игры английского чемпионата между «Ноттингем Форест» и «Челси» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.