Аспиликуэта – о положении «Челси»: «Неприятно смотреть в таблицу АПЛ»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о череде неудач команды в последние месяцы.

В сегодняшнем матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» «синие» вновь не смогли добыть три очка – 1:1. В последних семи играх чемпионата на счету команды Грэма Поттера всего одна победа. На данный момент «Челси» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

«В этом сезоне мы растеряли много очков, и сегодня допустили очередную потерю. Сейчас мы очень далеки от того положения, в котором хотели находиться. Смотреть в таблицу не очень приятно, но такова реальность.

Нам нужно как можно скорее сплотиться и начать выигрывать. Следующий матч против «Манчестер Сити» будет иметь грандиозную значимость», – заявил в интервью Sky Аспиликуэта.