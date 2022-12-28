«МЮ» – фаворит в борьбе за Энцо Фернандеса, но «Челси» тоже в гонке

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за полузащитника лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандеса. Эту информацию в своих социальных сетях подтвердил журналист Маттео Моретто.

Источник также сообщает, что в гонке всё ещё участвует лондонский «Челси». Фернандес вполне может сменить клубную прописку уже зимой, так как на него есть огромный спрос среди европейских грандов.

В контракте игрока с «Бенфикой» есть сумма отступных, которая составляет 120 миллионов евро. Аргентинец пока успел отыграть за лиссабонский клуб всего полгода, так как присоединился к «орлам» лишь этим летом.